Грэм призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что президенту США Дональду Трампу следует начать процесс предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk, назвав такой шаг потенциально переломным для ситуации на поле боя.

По его словам, после недавней масштабной атаки, произошедшей минувшей ночью, именно передача этих ракет могла бы существенно изменить военный баланс. Сенатор отметил, что предпринимаемые до сих пор меры давления на Москву не привели к желаемому результату и не заставили российскую сторону перейти к переговорам или прекратить удары по Украине.

Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk

Грэм также высказался за усиление экономического давления на Россию, в том числе за счет мер против стран, покупающих российскую нефть. Он поддержал идею, ранее озвученную Трампом, активнее воздействовать на таких покупателей совместно с европейскими государствами.

При этом сенатор заявил, что Индия, по его утверждению, уже значительно сократила закупки российской нефти, и если другие крупные импортеры пойдут по этому пути, это, по его мнению, может способствовать прекращению боевых действий. Ранее, в октябре 2025 года, Дональд Трамп отмечал, что США не планируют обучать другие страны использованию ракет Tomahawk, подчеркивая, что для их освоения требуется около года интенсивной подготовки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:РакетыУкраинаСША

