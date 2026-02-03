Грэм призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что президенту США Дональду Трампу следует начать процесс предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk, назвав такой шаг потенциально переломным для ситуации на поле боя.

По его словам, после недавней масштабной атаки, произошедшей минувшей ночью, именно передача этих ракет могла бы существенно изменить военный баланс. Сенатор отметил, что предпринимаемые до сих пор меры давления на Москву не привели к желаемому результату и не заставили российскую сторону перейти к переговорам или прекратить удары по Украине.