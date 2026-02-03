СМИ: ЕС обсуждает запрет на импорт российских металлов на фоне дефицита

Евросоюз обсуждает введение ограничений на импорт российских металлов, включая иридий, родий, платину и медь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Возможные меры рассматриваются на фоне дефицита этих ресурсов на мировом рынке.

По данным агентства, ограничения могут затронуть компанию «Норильский никель», которая ранее не подпадала под санкции ЕС. Речь идет о металлах платиновой группы, широко используемых в промышленности, прежде всего в автомобилестроении.