СМИ: ЕС обсуждает запрет на импорт российских металлов на фоне дефицита
Евросоюз обсуждает введение ограничений на импорт российских металлов, включая иридий, родий, платину и медь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Возможные меры рассматриваются на фоне дефицита этих ресурсов на мировом рынке.
По данным агентства, ограничения могут затронуть компанию «Норильский никель», которая ранее не подпадала под санкции ЕС. Речь идет о металлах платиновой группы, широко используемых в промышленности, прежде всего в автомобилестроении.
Родий, палладий и платина применяются при производстве каталитических систем очистки выхлопных газов: платина — в дизельных двигателях, палладий и родий — в бензиновых. Иридий используют в системах обеззараживания балластной воды судов, при выпуске OLED-дисплеев для смартфонов и автомобильных свечей зажигания.
Источники Bloomberg также отмечают, что в новом пакете санкций ЕС обсуждает замену «потолка цен» на российскую нефть запретом морских перевозок нефтепродуктов из России. При этом не все страны — члены союза поддерживают такую меру, передает «Радиоточка НСН».
