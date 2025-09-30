«Из предосторожности»: Трамп напомнил о переброшенных к берегам России подлодках
Американские атомные подводные лодки были переброшены к побережью России «из предосторожности». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
На встрече с высшим офицерским составом американской армии на базе в Куантико, он пояснил, что принял решение из-за «небольшой угрозы, поступившей от России», а также «упоминания ядерного» оружия.
«Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что США серьёзно «опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подлодок, пишет RT.
Ранее Трамп на фоне конфликта в Сети с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым распорядился направить две атомные подлодки США в стратегически важные регионы, не уточнив при этом куда именно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru