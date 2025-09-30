Капризов подписал с «Миннесотой» самый дорогой в НХЛ контракт

Как пишет RT, новое соглашение вступит в силу в сезоне 2026–2027 годов и будет действовать до сезона 2033–34 годов. За этот период российский хоккеист получит 136 млн долларов (среднегодовая стоимость — 17 млн долларов).

Предыдущий рекорд по сумме контракта принадлежал выступающему за «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который в 2008 году подписал со столичным клубом 13-летнее соглашение на 124 млн долларов.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» и российской сборной Валерий Карпин заявил, что зарплаты футболистов в России завышены «на 50% минимум», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

