Капризов подписал с «Миннесотой» самый дорогой в НХЛ контракт
Россиянин Кирилл Капризов и клуб «Миннесота Уайлд» подписали новый восьмилетний контракт, который стал рекордным для Национальной хоккейной лиги (НХЛ). об этом объявил генеральный менеджер команды Билл Герин.
Как пишет RT, новое соглашение вступит в силу в сезоне 2026–2027 годов и будет действовать до сезона 2033–34 годов. За этот период российский хоккеист получит 136 млн долларов (среднегодовая стоимость — 17 млн долларов).
Предыдущий рекорд по сумме контракта принадлежал выступающему за «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который в 2008 году подписал со столичным клубом 13-летнее соглашение на 124 млн долларов.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» и российской сборной Валерий Карпин заявил, что зарплаты футболистов в России завышены «на 50% минимум», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
