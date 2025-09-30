Певицу Максакову заочно осудили за призывы к деятельности против РФ
Пресненский суд Москвы заочно осудил признанную в РФ иноагентом оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистку обвинили в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. По решению суда, ей было заочно назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как отмечает RT, Максакова-Игенбергс была объявлена в международный уголовный розыск.
Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) наказание в виде восьми лет лишения свободы по статье о фейках о Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
