Певицу Максакову заочно осудили за призывы к деятельности против РФ

Артистку обвинили в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. По решению суда, ей было заочно назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как отмечает RT, Максакова-Игенбергс была объявлена в международный уголовный розыск.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) наказание в виде восьми лет лишения свободы по статье о фейках о Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

