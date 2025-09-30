«Исключительно боевые действия»: Хегсет заявил о новой миссии Пентагона

Выступая на базе морской пехоты в Куантико (Вирджиния, США), он указал, что «эра Министерства обороны закончилась», а стране следует «быть готовой к войне ради защиты мира».

Хегсет подчеркнул, что если враги решат бросить вызов США, то они «будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны».

«У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не может с нами сравниться. Даже близко», - сказал он.

Министр также добавил, что в Пентагоне «больше не будет никаких парней в платьях, никакого поклонения изменению климата и никаких гендерных заблуждений».

Ранее Хегсет экстренно приказал генералам и адмиралам армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния, не указав причин экстренного совещания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

