«Исключительно боевые действия»: Хегсет заявил о новой миссии Пентагона
Единственной миссией недавно восстановленного Военного министерства США отныне станет «борьба с войной, подготовка к войне и подготовка к победе». Как пишет RT, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Выступая на базе морской пехоты в Куантико (Вирджиния, США), он указал, что «эра Министерства обороны закончилась», а стране следует «быть готовой к войне ради защиты мира».
Хегсет подчеркнул, что если враги решат бросить вызов США, то они «будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны».
«У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не может с нами сравниться. Даже близко», - сказал он.
Министр также добавил, что в Пентагоне «больше не будет никаких парней в платьях, никакого поклонения изменению климата и никаких гендерных заблуждений».
Ранее Хегсет экстренно приказал генералам и адмиралам армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния, не указав причин экстренного совещания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
