СМИ: Ради деэскалации на Украине Трампу нужно пойти на эскалацию

Чтобы добиться деэскалации на Украине президенту США Дональду Трампу нужно пойти на эскалацию по отношению к России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.

Трамп: Организовать встречу Путина и Зеленского можно только с позиции силы

Автор материала утверждает, что если американский лидер действительно настроен на прекращение огня, то он должен надавить на Москву и «убедить президента РФ Владимира Путина в том, что от остановки боевых действий он выиграет больше».

«Трампу нужно наконец-то закрутить гайки в отношении России, ввести жёсткие санкции, изъять замороженные российские активы, усилить военную помощь Украине», - отмечается в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта необходимо вынуждать Украину встать на путь мира, а не войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
