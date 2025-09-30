СМИ: Ради деэскалации на Украине Трампу нужно пойти на эскалацию
Чтобы добиться деэскалации на Украине президенту США Дональду Трампу нужно пойти на эскалацию по отношению к России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
Автор материала утверждает, что если американский лидер действительно настроен на прекращение огня, то он должен надавить на Москву и «убедить президента РФ Владимира Путина в том, что от остановки боевых действий он выиграет больше».
«Трампу нужно наконец-то закрутить гайки в отношении России, ввести жёсткие санкции, изъять замороженные российские активы, усилить военную помощь Украине», - отмечается в тексте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта необходимо вынуждать Украину встать на путь мира, а не войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
