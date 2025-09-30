Автор материала утверждает, что если американский лидер действительно настроен на прекращение огня, то он должен надавить на Москву и «убедить президента РФ Владимира Путина в том, что от остановки боевых действий он выиграет больше».

«Трампу нужно наконец-то закрутить гайки в отношении России, ввести жёсткие санкции, изъять замороженные российские активы, усилить военную помощь Украине», - отмечается в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта необходимо вынуждать Украину встать на путь мира, а не войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».