СМИ: Шведские военные поднялись на российское судно у берегов Карлскруны

Военно-морские силы Швеции во вторник осмотрели российское грузовое судно «Михаил Дудин», вставшее на якорь у берегов Карлскруны, сообщает газета Expressen. Представители флота поднялись на борт и провели беседу с экипажем.

Судно, принадлежащее российской компании и ходящее под панамским флагом, вышло из Санкт-Петербурга 23 сентября и направлялось во французский Дюнкерк.