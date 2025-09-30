СМИ: Шведские военные поднялись на российское судно у берегов Карлскруны

Военно-морские силы Швеции во вторник осмотрели российское грузовое судно «Михаил Дудин», вставшее на якорь у берегов Карлскруны, сообщает газета Expressen. Представители флота поднялись на борт и провели беседу с экипажем.

Судно, принадлежащее российской компании и ходящее под панамским флагом, вышло из Санкт-Петербурга 23 сентября и направлялось во французский Дюнкерк.

В ночь на воскресенье оно остановилось у побережья Блекинге из-за неисправности двигателя. По данным ВМС, корабль некоторое время дрейфовал, после чего был поставлен на якорь.

Как отмечает издание, «Михаил Дудин» является гражданским торговым судном, находящимся в международных водах и не нарушающим закон. Однако в условиях нынешней международной обстановки шведские военные сочли необходимым выйти на связь с экипажем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
