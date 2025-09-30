Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении Чемезова меру пресечения в виде ареста.
Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных дочерней компании «Облкоммунэнерго» — «Объединенной теплоснабжающей компании». Чемезову вменяют мошенничество в особо крупном размере.
До ареста он занимал должность вице-губернатора Свердловской области, отвечая за вопросы регионального управления. В конце сентября 2025 года чиновник был снят с поста и уволен из правительства области, передает «Радиоточка НСН».
