Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении Чемезова меру пресечения в виде ареста.

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова отправили в изолятор

Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных дочерней компании «Облкоммунэнерго» — «Объединенной теплоснабжающей компании». Чемезову вменяют мошенничество в особо крупном размере.

До ареста он занимал должность вице-губернатора Свердловской области, отвечая за вопросы регионального управления. В конце сентября 2025 года чиновник был снят с поста и уволен из правительства области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АрестСвердловская ОбластьЕкатеринбургСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры