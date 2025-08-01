Трамп приказал разместить ядерные подлодки из-за слов Медведева

Президент США Дональд Трамп распорядился направить две атомные подводные лодки в стратегически важные регионы на фоне резких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, этот шаг стал реакцией на «безрассудные и подстрекательские» высказывания российского политика. Он подчеркнул, что такие заявления могут привести к непредсказуемым последствиям.