Трамп приказал разместить ядерные подлодки из-за слов Медведева

Президент США Дональд Трамп распорядился направить две атомные подводные лодки в стратегически важные регионы на фоне резких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, этот шаг стал реакцией на «безрассудные и подстрекательские» высказывания российского политика. Он подчеркнул, что такие заявления могут привести к непредсказуемым последствиям.

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Поводом для обострения послужил комментарий Медведева в июне после американских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Тогда он заявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп назвал подобную риторику недопустимой, отметив, что «к слову на букву N (nuclear) нельзя относиться легкомысленно», добавив: «Думаю, именно поэтому Путин — БОСС». В ответ Медведев заверил, что Россия не планирует поставлять Ирану ядерное оружие, напомнив об обязательствах по Договору о нераспространении (ДНЯО).

Обострение риторики происходит на фоне нового ультиматума со стороны Трампа. 29 июля он дал 10 дней на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта, пригрозив в противном случае введением вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеДмитрий МедведевДональд Трамп

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