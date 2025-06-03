Итоги второго раунда переговоров: Что написано в меморандумах России и Украины
Итоги второго раунда российско-украинских переговоров предполагают продолжение диалога уже в текущем месяце, однако, по мнению экспертов, для этого необходимо соблюсти ряд требований.
Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле 2 июня. В его рамках стороны обменялись меморандумами, подготовленными для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
РОССИЙСКИЙ МЕМОРАНДУМ
В документе, представленном российской делегацией, предусмотрены два варианта прекращения огня, передает РИА Новости. Первый подразумевает начало полного вывода украинских войск с территорий России, в том числе Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, а также их отвод на расстояние от российских границ, согласованное сторонами.
Второй вариант российская сторона назвала «Пакетным предложением». Он, в частности, подразумевает «прекращение мобилизации и начало демобилизации», а также «запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины, за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ России» и «прекращение мобилизации и начало демобилизации». Кроме того, пакетное предложение подразумевает полное прекращение помощи Украине со стороны иностранных государств, а также «исключение военного присутствия третьих стран на территории Украине» и прекращение участия в боях на стороне ВСУ иностранных наемников.
Кроме того, меморандум предусматривает «гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан» и «создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня».
Также Москва потребовала от Киева отменить военное положение на Украине, провести выборы президента Украины и Верховной Рады не позднее, чем через 100 дней после отмены военного положения, освободить удерживаемых гражданских лиц и объявить взаимную амнистию «политзаключенных».
Кроме того, Украина должна подписать «соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе 1», в том числе 12 «основных параметров окончательного урегулирования».
ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЫ
В свою очередь издание Financial Times опубликовала полную версию меморандума Украины, доступного на украинском и английском языках.
В документе пять основных разделов: ключевые принципы соглашения и процесса переговоров, согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров, прекращение огня, меры по укреплению доверия и встреча лидеров.
Так, Киев потребовал от Москвы безоговорочного прекращения боевых действий на море, на суше и в воздухе. По мнению украинской стороны, это обязательное условие для начала мирных переговоров.
Кроме того, указывается в документе, переговоры должны выстроить устойчивую систему безопасности, исключающую возможность повторения конфликта.
Также Киев потребовал от международного сообщества надежных гарантий и активного участия в переговорах.
Среди других положений украинского меморандума — отказ от обязательства сохранения нейтралитета (Украина также подчеркнула, что может стремиться к вступлению в НАТО и Евросоюз), поэтапное снятие некоторых антироссийских санкций с возможностью последующего автоматического восстановления ограничений (при этом замороженные российские активы предлагается использовать для восстановления Украины).
Также меморандум предусматривает встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которой будут оговорены ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ
Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров ВСУ. Также Москва и Киев условились об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными солдатами, а также молодыми военными в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех» (не менее, чем 1000 человек с каждой стороны). По словам руководителя делегации, российская и украинская стороны проведут самый крупномасштабный обмен пленными с момента начала спецоперации России на Украине. Мединский также подчеркнул, что Россия и Украина создадут комиссии для обмена тяжелоранеными военнослужащими без политических решений.
Кроме того, Москва предложила Киеву прекратить огонь на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы «командиры могли подобрать трупы солдат».
В свою очередь глава Минобороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, заявил об обмене телами военных по формуле «6000 на 6000» и подтвердил обмен тяжелобольными военнопленными и лицами не старше 25 лет. Он также отметил, что Украине потребуется неделя на изучение меморандума и упорядочение дальнейших действий. «Российская сторона не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств», — указал Умеров.
ВСТРЕТЯТСЯ ДО КОНЦА ИЮНЯ?
Также министр обороны Украины заявил, что Киев предложил российской делегации встретиться еще раз до конца июня. «Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца, с 20 по 30 июня», — приводит цитату главы украинской делегации РИА Новости.
И такая встреча в самом деле может состояться, убежден первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В интервью «Парламентской газете» он пояснил, при каких условиях в течение месяца пройдет третий раунд переговоров.
«Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет уже до конца июня. Но при условии, что больше не повторятся события двух последних дней — террористические акты в Брянской и Курской областях и попытки атаковать аэропорты стратегической авиации. Ну и, конечно, посмотрим, как будет соблюдаться прекращение огня на отдельных участках фронта — от этого в большой степени будет зависеть не только время третьего раунда, но и его содержание», — подчеркнул Чепа.
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