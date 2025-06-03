Итоги второго раунда переговоров: Что написано в меморандумах России и Украины

Второй вариант российская сторона назвала «Пакетным предложением». Он, в частности, подразумевает «прекращение мобилизации и начало демобилизации», а также «запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины, за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ России» и «прекращение мобилизации и начало демобилизации». Кроме того, пакетное предложение подразумевает полное прекращение помощи Украине со стороны иностранных государств, а также «исключение военного присутствия третьих стран на территории Украине» и прекращение участия в боях на стороне ВСУ иностранных наемников.

Кроме того, меморандум предусматривает «гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан» и «создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня».

Также Москва потребовала от Киева отменить военное положение на Украине, провести выборы президента Украины и Верховной Рады не позднее, чем через 100 дней после отмены военного положения, освободить удерживаемых гражданских лиц и объявить взаимную амнистию «политзаключенных».

Кроме того, Украина должна подписать «соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе 1», в том числе 12 «основных параметров окончательного урегулирования».

ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНЫ

В свою очередь издание Financial Times опубликовала полную версию меморандума Украины, доступного на украинском и английском языках.

В документе пять основных разделов: ключевые принципы соглашения и процесса переговоров, согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров, прекращение огня, меры по укреплению доверия и встреча лидеров.

Так, Киев потребовал от Москвы безоговорочного прекращения боевых действий на море, на суше и в воздухе. По мнению украинской стороны, это обязательное условие для начала мирных переговоров.