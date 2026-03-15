Хинштейн: Три человека ранены в Курской области в результате удара ВСУ

Три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по поселку Коренево в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света

По словам губернатора, две женщины ранены легко, а вот мужчнина пострадал тяжелее. Всем пострадавшим оперативно оказана первая медицинская помощь, в ближайшее время их доставят в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что около пяти тысяч жителей Беловского района остались без электричества после удара ВСУ по энергетическим объектам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
