Суд Швеции арестовал россиянина-капитана танкера Sea Owl I

Капитана подозревают в использовании фальшивых документов, что квалифицируется как тяжкое преступление, а также в других нарушениях морского законодательства. Суд счёл основания для взятия под стражу достаточными.

Танкер Sea Owl I под флагом Коморских островов был перехвачен шведской береговой охраной 12 марта в территориальных водах Швеции в Балтийском море недалеко от Треллеборга. Судно входит в санкционные списки Евросоюза и ряда других стран. На борту находились 24 члена экипажа - десять россиян и 14 граждан Индонезии.

Ранее греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

