Суд Швеции арестовал россиянина-капитана танкера Sea Owl I
Шведский окружной суд в Истаде принял решение об аресте капитана танкера Sea Owl I - гражданина России. Об этом сообщает агентство TT со ссылкой на прокуратуру страны.
Капитана подозревают в использовании фальшивых документов, что квалифицируется как тяжкое преступление, а также в других нарушениях морского законодательства. Суд счёл основания для взятия под стражу достаточными.
Танкер Sea Owl I под флагом Коморских островов был перехвачен шведской береговой охраной 12 марта в территориальных водах Швеции в Балтийском море недалеко от Треллеборга. Судно входит в санкционные списки Евросоюза и ряда других стран. На борту находились 24 члена экипажа - десять россиян и 14 граждан Индонезии.
Ранее греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
