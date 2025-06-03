«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения после переговоров Москвы и Киева

2 июня «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение, сказано в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире радиостанции Судного дня прозвучали загадочные сообщения

Это произошло после переговоров России и Украины в Стамбуле. В эфире прозвучало слово «ибобаза». Второе сообщение — «арапоблиц» — появилось позже.

Ранее в ее эфире прозвучало слово «водоклев». Позже было передано слово «аккордеон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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