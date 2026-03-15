СМИ утверждают, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ
В феврале 2026 года советники президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву, где провели встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. Французская сторона настаивала на том, чтобы европейские союзники Украины получили место за столом переговоров по урегулированию конфликта, но получили резкий отказ. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно источникам издания, знакомым с ходом беседы, Ушаков якобы дал жёсткий и недипломатичный отказ. Один из высокопоставленных европейских дипломатов передал ответ Ушакова в такой форме: «Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите…».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии той же газете подтвердил факт визита французского представителя, отметив, что тот не привёз никаких позитивных сигналов о завершении конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ утверждают, что советники Макрона в Москве получили резкий отказ
