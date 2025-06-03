Экс-депутат Верховной Рады: Большая часть украинской делегации не знала украинский язык

Так он отреагировал на прошедшие в Стамбуле переговоры на русском языке. Бывший народный изборник указал, что украинский язык воспринимается многими чиновниками как формальность. Кроме того, все совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского проходят на русском языке.

Ранее стало известно, что украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

