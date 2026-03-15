Ефимов: На станции метро «Ватутинки» выполнена треть работ по «стене в грунте»

На строящейся станции «Ватутинки» Троицкой линии метро уже уложено более 6,8 тыс. кубических метров монолитного железобетона при сооружении ограждающей конструкции котлована по технологии «стена в грунте». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Метод "стена в грунте" используется для укрепления котлована и защиты от фильтрации грунтовых вод, что позволит подготовить объект для устройства основных конструкций. В общей сложности для сооружения ограждения котлована станции потребуется около 21 тысячи кубометров железобетона», – отметил Владимир Ефимов.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, параллельно идёт разработка котлована, откуда предстоит изъять свыше 290 тысяч тонн грунта. Гаман уточнил, что на сегодняшний день с площадки уже вывезено более 47 тыс. тонн грунта.

Станция «Ватутинки» появится на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского. Выходы будут вести к жилой и общественной застройке, а также к остановкам общественного транспорта.

Второй этап Троицкой линии значительно улучшит транспортную доступность Троицка, сократит время в пути до центра Москвы и разгрузит южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Общая длина радиуса превысит 43 км - это сделает его одним из самых протяженных в московском метро и крупнейшим за МКАД. Запуск участка положительно скажется и на дорожной ситуации на юго-западе и юге столицы.

