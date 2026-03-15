КСИР: Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что в ходе продолжающегося противостояния с США и Израилем впервые была использована двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета «Саджиль».
По заявлению КСИР, была проведена 54-я волна операции «Правдивое обещание-4». В этой атаке применили сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, а также ракеты «Гадр», «Хейбаршекан» и «Эмад». Кроме того, впервые в рамках текущей операции задействовали стратегическую твердотопливную ракету «Саджиль».
КСИР уточнил, что удары наносились по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, объектам военной и оборонной промышленности, а также по местам сосредоточения израильских военнослужащих.
Ракета «Саджиль» уже применялась Ираном ранее - в частности, в июне 2025 года во время конфликта с Израилем. Тогда КСИР характеризовал её как сверхтяжелую двухступенчатую ракету большой дальности.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
