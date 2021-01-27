Испания «поприветствовала» продление СНВ-3

В сообщении указано, что Испания "приветствует" заявление о продлении СНВ-3 сроком на пять лет. В МИД выразили уверенность, что пролонгация соглашения изменит ситуацию в мире и в Европе на фоне всеобщего ухудшения контроля над ядерными вооружениями.

В ведомстве отметили, что продление позволит Штатам, России и "другим важным игрокам" двигаться в направлении установления "более надежного режима", в который войдут все виды вооружения и который будет учитывать все новейшие "технологические и геополитические" реалии.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что продление СНВ-3 нужно всем государствам в мире. Схожего мнения придерживается зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин: в эфире НСН он отметил, что решение продлить договор о сдерживании вооружений находится в интересах всего мира, так как он является фактором стабильности на планете.

