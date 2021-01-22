«Черт в деталях». В Совфеде объяснили, кому нужен СНВ-3
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН также рассказал, в чем отличие предложения США по СНВ-3 от российского.
Продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок — пять лет предложили России Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако она затруднилась уточнить, уведомил ли уже Вашингтон Москву об этом предложении.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, кому нужно продление СНВ-3.
«Это нужно всему человечеству. Все человечество с нетерпением ждет по одной простой причине: у России и США в совокупности приблизительно 95% боевого ядерного оружия, которое готово к применению. Поскольку до сих пор миру помогли удерживаться от фатального конфликта соглашения навроде ДСНВ, то пролонгация этих соглашений выгодна всему человечеству. И в равной степени России и США. Если договора нет, то речь идет о стратегических наступательных вооружениях, "оружии Судного дня". Я помню, когда такого договора между Россией, тогда еще СССР, и США не существовало. Нас тренировали, что делать в случае ядерной атаки. В моем родном городе Пермь учения проводились периодически, сирены над городом выли. Все знали, куда бежать в бомбоубежище. В такой атмосфере жили и в США. Возвращаться к такому никому бы не советовал», - отметил он.
Климов указал, в чем отличие предложения США от российского.
«Другое дело – черт в деталях, что называется – наше предложение было какое: ничего не обсуждая специально, автоматически продлить на год. Американцы предлагают продлить дальше, но это мы пока слышали только от Псаки и некоторых газет. Надо, чтобы это все было должным образом положено на бумагу. И второе: посмотреть, нет ли там подводных камней. Если предлагается ничего не менять, а просто продлить, такое техническое продление, то это можно только приветствовать. Я понимаю, почему это происходит. В отличие от Трампа Байден имеет огромный опыт международной деятельности. Он понимает, что к чему, он действует сугубо в американских интересах. Но это выгодно и России в данном случае», - пояснил сенатор.
По его мнению, успеть продлить СНВ-3 до срока его окончания в феврале вполне реально. «Не представляю, какие там могут быть проблемы. Это давно отработано по многим другим документам», - заметил собеседник НСН.
СНВ-3 - договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
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