«Черт в деталях». В Совфеде объяснили, кому нужен СНВ-3

Продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок — пять лет предложили России Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако она затруднилась уточнить, уведомил ли уже Вашингтон Москву об этом предложении.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, кому нужно продление СНВ-3.

«Это нужно всему человечеству. Все человечество с нетерпением ждет по одной простой причине: у России и США в совокупности приблизительно 95% боевого ядерного оружия, которое готово к применению. Поскольку до сих пор миру помогли удерживаться от фатального конфликта соглашения навроде ДСНВ, то пролонгация этих соглашений выгодна всему человечеству. И в равной степени России и США. Если договора нет, то речь идет о стратегических наступательных вооружениях, "оружии Судного дня". Я помню, когда такого договора между Россией, тогда еще СССР, и США не существовало. Нас тренировали, что делать в случае ядерной атаки. В моем родном городе Пермь учения проводились периодически, сирены над городом выли. Все знали, куда бежать в бомбоубежище. В такой атмосфере жили и в США. Возвращаться к такому никому бы не советовал», - отметил он.