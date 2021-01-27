В Госдуме заявили о сближении с США после продления ДСНВ
Зампред комитета по обороне Госдумы в эфире НСН рассказал, какие опасения есть в парламенте по поводу продления соглашения с США о вооружениях.
Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.
«Это очень важная ратификация. Речь идет о продлении соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Этот документ касается не только России и США, но и является фактором стабильности на планете. Договор этот распространяется на такие виды вооружений, как тяжелые вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении, в том числе пусковые установки для этих ракет. Это повышает градус доверия друг к другу, можно говорить о некоем сближении мелкими шажками. Но говорить о коренном переломе в отношениях между Россией и США я бы воздержался», - сказал Швыткин.
По его словам, сегодня в Госдуме депутаты поднимали вопрос о том, насколько этот договор будет выполняться.
«То есть такие опасения есть и мы будем следить и за этим вопросом. Еще раз говорю, это фактор стабильности в мире, на планете Земля», - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в этой ситуации самое главное, что договор был продлен без изменений и изъятий.
«На мой взгляд, лед тронулся все-таки. Хотя администрация Трампа всячески тормозила заключение этого договора, но с приходом Байдена появился огонек надежды на возможное потепление. Но все же я хочу еще раз подчеркнуть, что для этого нам нужно много делать, особенно США, для сближения с нами, для укрепления доверия», - добавил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин назвал продление ДСНВ на пять лет шагом в правильном направлении. Договор будет продлен до 5 февраля 2026 года.
ДСНВ между Россией и США предполагает ограничение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 и снижение количества баллистических ракет до 700. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.
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