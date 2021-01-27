В Госдуме заявили о сближении с США после продления ДСНВ

Зампред комитета по обороне Госдумы в эфире НСН рассказал, какие опасения есть в парламенте по поводу продления соглашения с США о вооружениях.

Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.

«Это очень важная ратификация. Речь идет о продлении соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Этот документ касается не только России и США, но и является фактором стабильности на планете. Договор этот распространяется на такие виды вооружений, как тяжелые вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении, в том числе пусковые установки для этих ракет. Это повышает градус доверия друг к другу, можно говорить о некоем сближении мелкими шажками. Но говорить о коренном переломе в отношениях между Россией и США я бы воздержался», - сказал Швыткин.

«Байден включил мозги». Американист объяснил продление ДСНВ с Россией

По его словам, сегодня в Госдуме депутаты поднимали вопрос о том, насколько этот договор будет выполняться.

«То есть такие опасения есть и мы будем следить и за этим вопросом. Еще раз говорю, это фактор стабильности в мире, на планете Земля», - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в этой ситуации самое главное, что договор был продлен без изменений и изъятий.

«На мой взгляд, лед тронулся все-таки. Хотя администрация Трампа всячески тормозила заключение этого договора, но с приходом Байдена появился огонек надежды на возможное потепление. Но все же я хочу еще раз подчеркнуть, что для этого нам нужно много делать, особенно США, для сближения с нами, для укрепления доверия», - добавил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал продление ДСНВ на пять лет шагом в правильном направлении. Договор будет продлен до 5 февраля 2026 года.

ДСНВ между Россией и США предполагает ограничение ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 и снижение количества баллистических ракет до 700. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры