В Госдуме заявили о сближении с США после продления ДСНВ

Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.

«Это очень важная ратификация. Речь идет о продлении соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Этот документ касается не только России и США, но и является фактором стабильности на планете. Договор этот распространяется на такие виды вооружений, как тяжелые вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении, в том числе пусковые установки для этих ракет. Это повышает градус доверия друг к другу, можно говорить о некоем сближении мелкими шажками. Но говорить о коренном переломе в отношениях между Россией и США я бы воздержался», - сказал Швыткин.