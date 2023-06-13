«Лицемерная война»: США тайно размещают ядерное оружие в Европе
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Москва и Вашингтон больше не обмениваются данными о вооружениях, на фоне чего эксперты предупреждают о рисках ядерной войны.
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Она отметила, что боеприпасы расположены в Германии, Бельгии, Италии, а также в Турции. Сандерс-Закре подчеркнула, что эта ситуация вызывает обеспокоенность у экспертов, так как «подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой», что увеличивает риски ядерной войны.
В ICAN назвали такое поведение США и Европы лицемерным, так как именно эти страны официально призывают к прозрачности в сфере ядерного оружия.
В тот же день стало известно, что Россия и США активно модернизируют арсеналы и увеличивают число развернутых боеголовок на фоне конфликта на Украине. Это следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Исследователи подсчитали, что в январе Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели около 12 512 единиц ядерного оружия. При этом 9 576 из них размещались на складах потенциального пользования. Около 2 тысяч боеголовок (в основном американские и российские) находились в состоянии повышенной боеготовности.
Эксперты отметили, что ядерный арсенал Китая увеличился с 350 до 410 боеголовок, ожидается, что в дальнейшем он продолжит расти. Вероятно, нарастит свои запасы боеголовок и Великобритания, которая не увеличивала ядерный арсенал в прошлом году. Кроме того, расширяет ядерную программу Франция, которая, в том числе, разрабатывает атомную подлодку с баллистическими ракетами третьего поколения.
9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет по плану.
«Седьмого-восьмого июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», - сказал он на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В марте этого года Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Такое решение было принято Москвой после заявления Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не считают, что это решение Москвы и Минска создает угрозу начала ядерной войны. По его словам, США не станут менять из-за этого готовность своих стратегических ядерных сил.
Несмотря на оптимистичный настрой Белого дома, в начале июня Вашингтон объявил о новых контрмерах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией (ДСНВ). Теперь США больше не будут предоставлять России данные о своих ядерных силах. Речь идет о статусе и дисклокации вооружений, включая ракеты и пусковые установки.
Новшества коснутся телеметрических данных о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).
В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН тогда объяснил, что американцы давно не соблюдали условия договора.
«Несколько дней назад американцы выступили с неожиданным обращением, что мы (Россия – прим. НСН) не допускаем американских специалистов на некоторые наши военные объекты. А ведь эти взаимные осмотры были прекращены еще несколько лет назад, и американцы нас уже тогда не допускали на некоторые свои объекты. Американцы в 2021 году ничего не ответили на наше обращение по поводу предоставления гарантий безопасности. А теперь они попросили доступ на предприятия, где мы серийно производим новые образцы вооружений», - отметил он.
Он также заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.
Достанем кинжалами
29 мая Владимир Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах.
«Идея договора, когда он подписывался, была правильной. Были определенные ожидания, что он стабилизирует ситуацию в сфере безопасности в Европе. К сожалению, этого не получилось из-за политики Запада. Они предпринимали последовательные шаги по расширению НАТО, продвижению к границам России вопреки всем достигнутым договоренностям. Западные страны откровенно мухлевали с цифрами, данными, контрольными процедурами. Занимали на протяжении многих лет непорядочную позицию по получению преимущества над Россией. Все наши многократные попытки исправить ситуацию, призвать их к ответу не увенчались успехом», - сказал Долгов.
Он также заявил, что «ключевую роль здесь играют США, а другие натовские страны работают по их указке».
Тема ядерного оружия все больше всплывает в информационном пространстве на фоне спецоперации на Украине и постоянных обещаний США поддерживать Киев столько, сколько потребуется и тем, чем потребуется.
Так, генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН предупредил, что НАТО не остановится на поставках Киеву танков и самолетов, скоро дело дойдет и до ядерных ракет.
«Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН назвал маловероятной передачу Украине ядерного оружия, но отметил, что в нынешних реалиях может произойти что угодно.
«Теоретически они могут передать, учитывая, что уже одобрены поставки боеприпасов с обедненным ураном. Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год. Поэтому если самолеты начнут летать, то управлять ими будут не украинские пилоты. В принципе, все для этого готово. Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.
При этом собеседник НСН добавил, что считает маловероятным хранение ядерного оружия на территории Украины, учитывая, что вся ее территория находится в зоне поражения.
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