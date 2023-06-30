Исследователи смоделировали последствия ядерной войны между США и Россией

Специалисты отмечают, что в случае атаки одной стороны другая обнаружит ядерные ракеты и откроет ответный огонь. Так, США могут ударить баллистическими ракетами с подлодок в районе Норвегии примерно через 10 минут, а российские снаряды способны прилететь в Соединенные Штаты с севера Канады «через несколько минут».

По данным исследователей, первыми пострадают от ударов электроника, электросети, командно-контрольные центры, ядерные пусковые установки. Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования смогут достичь целей примерно за полчаса. Ученые подчеркивают, что ударам подвергнутся крупные города, это необходимо для поражения военных объектов и затруднения восстановления после конфликта. Как отметили специалисты, Россия якобы может нанести удары по Великобритании и Франции, которые имеют ядерное оружие и должны защитить США в соответствии с уставом НАТО.

Ученые подчеркивают, что при ядерной атаке в городах начнутся «огненные бури» и взрывы. Более того, впоследствии выше дождевых облаков поднимется черный дым, из-за которого наступит ядерная зима: температура на планете понизится как минимум на 20 градусов. Согласно прогнозам, в результате свыше 5 млрд человек — большинство жителей США, Европы, России и Китая — могут умереть от голода.

Ранее экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

