Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Ирак готов стать посредником между Россией и Украиной, если стороны выступят с такой просьбой. Об этом заявил министр иностранных дел республики Фуад Хусейн в беседе с РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что входил в состав контактной группы, сформированной в марте 2022 года Лигой арабских государств, которая была призвана контактировать со сторонами конфликта.
«Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать ... однако условия были крайне сложными», — отметил Хусейн.
По словам министра, если Москва и Киев обратятся с просьбой о посредничестве, Ирак предпримет шаги в этом направлении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров России и Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru