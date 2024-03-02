Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что входил в состав контактной группы, сформированной в марте 2022 года Лигой арабских государств, которая была призвана контактировать со сторонами конфликта.

«Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать ... однако условия были крайне сложными», — отметил Хусейн.

По словам министра, если Москва и Киев обратятся с просьбой о посредничестве, Ирак предпримет шаги в этом направлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров России и Украины.

