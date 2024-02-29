Канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией

В ходе прошедшей в Париже конференции в поддержку Киева Нехаммер заявил о необходимости присутствия президента России Владимира Путина «за столом переговоров».

«Если это будет полезно, то я бы снова поговорил с ним», — подчеркнул канцлер.

Ранее Нехаммер указал на необходимость мирных переговоров по ситуации на Украине с привлечением стран БРИКС, пишет RT.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с учетом реалий «на земле», напоминает Ura.ru.

