Канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией
Достичь мира на Украине невозможно без участия России в переговорах, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер. Политик выразил готовность возобновить диалог с Москвой по этому вопросу, передает телеканал Oe24.
В ходе прошедшей в Париже конференции в поддержку Киева Нехаммер заявил о необходимости присутствия президента России Владимира Путина «за столом переговоров».
«Если это будет полезно, то я бы снова поговорил с ним», — подчеркнул канцлер.
Ранее Нехаммер указал на необходимость мирных переговоров по ситуации на Украине с привлечением стран БРИКС, пишет RT.
Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с учетом реалий «на земле», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru