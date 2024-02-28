Эрдоган предложил провести в Стамбуле переговоры России и Украины

Он вновь напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины, работает в направлении «защиты прав и интересов крымских татар», а также готова внести свой вклад в восстановление Украины.

«Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Турция также поддерживает состоящий из десяти пунктов мирный план Владимира Зеленского.

Ранее в понедельник Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с 70-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

