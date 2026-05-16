Стало известно о попытке ВСУ под Купянском повторить легендарную операцию ВС РФ
Украинские военные предприняли попытку воспроизвести операцию российских сил под названием «Поток», однако их замысел потерпел неудачу, передает издание «Шот».
По данным СМИ, в течение нескольких ночей группа бойцов занималась рытьём масштабного подземного коридора, но завершить работу не удалось: на глубине 5–6 метров тоннель обрушился.
Военнослужащие, находившиеся внутри, не смогли выбраться и оказались под завалами земли, пишет «Шот».
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Боровая и Кутьковка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
