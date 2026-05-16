В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России
Глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева сообщила РИА Новости, что десятки тысяч жителей региона стремятся получить российское гражданство.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приёма жителей Приднестровья в гражданство РФ — документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Теперь жители региона смогут подавать заявления в упрощённом порядке.
Кохтарева отметила, что к организации ежедневно обращались люди разных возрастов — как родившиеся до 1992 года, так и более молодые, — с вопросом о том, как получить гражданство РФ. По её словам, новый указ позволит решить проблему, особенно актуальную для молодёжи: раньше желающим требовалось ехать в Россию и постоянно там проживать, а теперь оформить документы можно непосредственно в Приднестровье. Глава организации выразила благодарность всем причастным за упрощение процедуры.
Согласно официальным данным, население Приднестровья составляет около 455 700 человек, из них порядка 220 тысяч уже имеют российское гражданство. Консульское обслуживание в регионе осуществляет выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии, расположенный в Тирасполе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России
- Данила Козловский рассказал, как пережил отмену в России
- «Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании
- Певца Шамана сняли, когда он помогал торгующей на улице брелоками бабушке
- Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса
- В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате
- При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека
- Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС
- Сын Трампа подаст в суд на Псаки
- МО: Силы ПВО сбили 12 авиационных бомб и 353 БПЛА ВСУ