В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приёма жителей Приднестровья в гражданство РФ — документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Теперь жители региона смогут подавать заявления в упрощённом порядке.



Кохтарева отметила, что к организации ежедневно обращались люди разных возрастов — как родившиеся до 1992 года, так и более молодые, — с вопросом о том, как получить гражданство РФ. По её словам, новый указ позволит решить проблему, особенно актуальную для молодёжи: раньше желающим требовалось ехать в Россию и постоянно там проживать, а теперь оформить документы можно непосредственно в Приднестровье. Глава организации выразила благодарность всем причастным за упрощение процедуры.



Согласно официальным данным, население Приднестровья составляет около 455 700 человек, из них порядка 220 тысяч уже имеют российское гражданство. Консульское обслуживание в регионе осуществляет выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии, расположенный в Тирасполе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

