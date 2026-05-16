СМИ: Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии

В июле 2022 года ряд неправительственных организаций подал против него иск, обвиняя в причастности к пыткам и исчезновению Хашукджи. Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности возьмёт на себя ведение расследования по этой жалобе, как указано в публикации со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.



Ранее прокуратура выступала против начала расследования, однако 11 мая апелляционный суд Парижа после нескольких лет разбирательств удовлетворил ходатайство НКО. Суд не исключил, что действия, вменяемые принцу, могут быть квалифицированы как преступление против человечности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Джамаль Хашукджи — саудовский оппозиционный журналист, с 2017 года проживавший в США и работавший в газете Washington Post. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Эр‑Рияда утверждали, что преступление произошло во время ссоры. В 2020 году генпрокуратура Саудовской Аравии сообщила о приговорах по делу: пятерых фигурантов осудили на 20 лет лишения свободы, одного — на 10 лет, ещё двое получили по 7 лет.

