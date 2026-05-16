СМИ: Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии
Франция начала расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, сообщает AFP.
В июле 2022 года ряд неправительственных организаций подал против него иск, обвиняя в причастности к пыткам и исчезновению Хашукджи. Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности возьмёт на себя ведение расследования по этой жалобе, как указано в публикации со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.
Ранее прокуратура выступала против начала расследования, однако 11 мая апелляционный суд Парижа после нескольких лет разбирательств удовлетворил ходатайство НКО. Суд не исключил, что действия, вменяемые принцу, могут быть квалифицированы как преступление против человечности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Джамаль Хашукджи — саудовский оппозиционный журналист, с 2017 года проживавший в США и работавший в газете Washington Post. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Эр‑Рияда утверждали, что преступление произошло во время ссоры. В 2020 году генпрокуратура Саудовской Аравии сообщила о приговорах по делу: пятерых фигурантов осудили на 20 лет лишения свободы, одного — на 10 лет, ещё двое получили по 7 лет.
Горячие новости
- Рябков: РФ с иронией смотрит на попытки Запада показать безразличие к запуску «Сармата»
- Импичмент Трампа: Как Иран доказывает статус «четвертой сверхдержавы»
- Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России
- СМИ: Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии
- «Капитальный удар»: Чем для США и Израиля обернулся конфликт с Ираном
- Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС
- Эксперт: Каждый второй житель Ирана готов к самопожертвованию в операции против США
- На подлете к Москве за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников
- В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России
- Данила Козловский рассказал, как пережил отмену в России