Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России
К 130‑летию первого кинопоказа в России вышла книга Алексея Дунаевского и краеведа Вячеслава Кокина «Первые киносеансы. Франция — Россия». Презентация издания пройдёт на «Ленфильме» 20 мая.
Историк кино Алексей Дунаевский установил имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в Российской империи: им оказался 18‑летний француз Франсис Дублие. Показ состоялся 4 мая (16 мая по новому стилю) 1896 года в Санкт‑Петербурге, в театре «Аквариум» (ныне территория киностудии «Ленфильм») — всего через полгода после первого в мире сеанса в Париже, где зрители увидели фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда». Организатором российского показа был Рауль Гюнсбург.
Спустя два дня, 6 мая 1896 года, на Невском проспекте (дом 46) открылся первый в стране кинотеатр.
Дунаевский также выяснил, кто снимал первый в истории России киносюжет — хронику коронации Николая II (26 мая 1896 года, Москва), считающуюся первым в мире кинорепортажем. Операторами были Франсис Дублие и Шарль Муассон, тогда как ранее в этой роли ошибочно указывали только организатора Камилла Серфа, пишет ТАСС. А киномехаником при показе кино царю (7 и 13 июля 1896 года) оказался Александр Промио — ещё один сотрудник братьев Люмьер.
Для исследования авторы изучили материалы российских архивов и получили консультации от Института Люмьер в Лионе, что помогло восполнить пробелы с опорой на франкоязычные источники.
