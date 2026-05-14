Подавать на США иск в арбитражный суд в Гааге бесполезно, поскольку страна не признает его юрисдикции, заявил в беседе с НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Правительство Ирана подало иск против США в арбитражный суд в Гааге, сообщает агентство Mizan. В иске упоминаются «военная агрессия против ядерных объектов», «введение экономических санкций» и «угроза применения силы». В 2016 году Иран уже обращался в Международный суд ООН, который в 2023 году присудил стране компенсацию за неправомерную заморозку национальных активов в США. Ванин отметил, что новый иск будет нерезультативным.

«С точки зрения международного права Гаагский суд не может рассмотреть иск против США, поскольку эта страна не признает его юрисдикцию. Более того, Америка преследуют судей этого суда по всему миру, угрожают физической расправой в случае, если они возьмутся за ведение дел против США. Так что это скорее шаг властей Ирана, чтобы показать, что они борются против США за компенсацию. Это месть за те жертвы, которые народ Ирана понес при агрессивных действиях США. Однако практический выхлоп будет нулевой. На любого гражданина можно подать в суд, и человек не может отказать суду в юрисдикции. Другое дело – государство. В данном случае США говорит: «Решение суда ничтожно, потому что мы не признаем юрисдикцию этого суда над США». С этого момент сделать ничего нельзя. Нельзя подать на государство в суд против желания», - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Иран отказался продолжать переговоры с США без выполнения пяти своих условий, пишет иранское агентство Fars. Тегеран требует прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировку замороженных иранских активов, компенсацию причиненного войной ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Однако президент США Дональд Трамп этими условиями недоволен, передает «Радиоточка НСН».

