На подлете к Москве за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников, запущенных Вооружёнными силами Украины в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об этом в своём канале в социальной сети Max.

По его словам, за сутки на подступах к городу было сбито 15 дронов. На местах падения обломков работают оперативные городские службы.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в период с 9:00 до 15:00 силами ПВО были перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотников самолётного типа.

Инцидент затронул сразу несколько регионов России: Белгородскую, Рязанскую, Курскую, Брянскую, Орловскую и Тульскую области, Краснодарский край, Республику Крым, а также Московский регион. Кроме того, БПЛА были сбиты над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Боровая и Кутьковка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
