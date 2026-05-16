Рябков: РФ с иронией смотрит на попытки Запада показать безразличие к запуску «Сармата»

Дипломат подчеркнул: Москва не рассчитывала, не рассчитывает и не будет рассчитывать на какую‑либо реакцию западных стран — как в отношении перспективных российских разработок, так и в отношении уже стоящих на вооружении систем.



Отвечая на вопрос ТАСС о реакции Запада на запуск «Сармата», Рябков отметил, что каждая подобная новость для оппонентов становится поводом продемонстрировать мнимое равнодушие. При этом в России хорошо осознают реальное значение предстоящей постановки комплекса на вооружение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

