«Гегемон во фраке» или «баклан»? К чему приведут угрозы Трампа в адрес Ирана
Тегеран не доверяет президенту США и может пойти на создание ядерного оружия для самозащиты, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
США не достигли пока ни одной из поставленных целей в ходе операции против Ирана, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, затягивание противостояния ухудшает позиции Дональда Трампа.
США не завершили операцию против Ирана, поэтому намерены завершить начатое, предупредил Дональд Трамп. «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца, мы вернемся и все завершим», — заявил президент на борту своего самолета по пути на Аляску после визита в Пекин.
«Здесь не доделывать надо, а переделывать. Трамп пока не выглядит победившей стороной. Он не смог решить ни одной из задач - атомная программа Ирана, ликвидация ракет средней дальности, прекращение поддержки прокси-сил. Кроме того, Иран взял в руки один из важнейших транспортных мировых коридоров, Ормузский пролив, по которому обеспечивается около четверти поставок углеводородов на мировые рынки. С другой стороны, Трамп своими действиями очень больно ударил по инвестициям, в том числе и американским частным, замахнувшись на страны залива. Здесь двойная вендетта», - отметил собеседник НСН.
При этом, по оценке эксперта, Тегеран не воспринимает Трампа серьезно в качестве стороны переговоров еще со времен его первого президентского срока.
«Реноме у Трампа очень плохое было еще до начала операции, постоянные метания – то сделку ядерную заключаем, то отменяем, потому что она не работает. Это было еще в 2017 – 2018 годах. Уже тогда Трампу не было никакого доверия в Иране, и с ним говорили лишь для того, чтобы затянуть переговоры. А сейчас в Иране пришло более зубастое, с отсутствием болевого порога, руководство КСИР, потеснив религиозных деятелей. Это уже даже больше, чем спецслужба - государство в государстве. Там к Трампу относятся, как к баклану, извините, который только пускает пыль в глаза, с которым невозможно ни о чем договориться», - констатировал Балмасов.
Он не исключает, что в результате противостояния с США Иран действительно обретет ядерное оружие.
«Самое главное - иранцы почувствовали силу, когда отбились сразу от двух противников – США и Израиля. Однако там не собираются почивать на лаврах, понимают, что им не простят это публичное унижение - гегемон, который хотел быть в белом фраке, пардон, оказался в дерьме, и ему срочно это надо как-то смывать. Поэтому, не исключено, что молодые деятели КСИР действительно займутся созданием ядерного оружия, потому что, кроме этого им тяжело будет что-либо противопоставить», - подчеркнул эксперт.
Он также оценил вероятность проведения США сухопутной операции.
«Пока этого процентов 10-15. Однако вероятность будет нарастать, если другими средствами с Ираном не справятся, если он выдержит блокаду в течении нескольких месяцев, а кризис с транспортировкой нефти, ценами затянется», - отметил собеседник НСН.
Он перечислил страны, которые готовы поддержать США в борьбе с Ираном.
«В Персидском заливе к этому готовы Саудовская Аравия, ОАЭ и карликовые государства - Кувейт, Бахрейн. Из соседних с Ираном стран США могут поспособствовать Азербайджан, учитывая его уже более 10-летний де-факто союз с Израилем, а также Афганистан, как ни странно, учитывая крайне напряженные отношения талибов (Прежде запрещённое в РФ террористическое движение "Талибан", его запрет в России приостановлен. - Прим. НСН) с иранцами. Что касается Турции, то Эрдоган, конечно, за крах Ирана, но сам в этом участвовать не собирается», - заключил Сергей Балмасов.
Днем ранее президент США заявил, что дал Ирану выбор: пойти на сделку или подвергнуться полному уничтожению. В ходе визита в Китай Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласен с ним в вопросе относительно ядерного потенциала Ирана. По словам главы Белого дома, лидер КНР также пообещал не предоставлять военную технику Ирану.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Дональд Трамп возобновит военные действия против Ирана, поскольку потеряет политические очки в случае согласия на мирные условия Тегерана.
Горячие новости
- Юрист: Депозитарий Euroclear отменит решение о передаче 18 трлн рублей ЦБ
- Российские школьники ждут деньги от родителей за успешную сдачу ЕГЭ
- В России усомнились, что лихорадка Эбола проникнет в страну из Конго
- «Заведомо затопит»: Гидролог заявил о проблеме массовой застройки в поймах рек
- В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку, есть пострадавшие
- Людей насмешить: Почему соцсети не смогут выявлять дипфейки
- «Гегемон во фраке» или «баклан»? К чему приведут угрозы Трампа в адрес Ирана
- СМИ: Американская делегация выбросила все подарки китайских чиновников
- Вассерман прокомментировал неудачу Онищенко при попытке сдать ЕГЭ
- Центробанк отсудил 18,2 трлн рублей у депозитария Euroclear