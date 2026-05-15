США не достигли пока ни одной из поставленных целей в ходе операции против Ирана, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, затягивание противостояния ухудшает позиции Дональда Трампа.

США не завершили операцию против Ирана, поэтому намерены завершить начатое, предупредил Дональд Трамп. «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца, мы вернемся и все завершим», — заявил президент на борту своего самолета по пути на Аляску после визита в Пекин.