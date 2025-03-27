Борьба с палёной водкой: В ЛДПР рассказали, зачем им бренд «Жириновский»
Владимир Жириновский дал право некоторым компаниям выпускать продукцию от его имени, однако главным его условием был принцип качества и исключительно имиджевые цели, заявил НСН Ярослав Нилов.
Раньше под товарным знаком «Жириновский» выпускалось огромное количество продукции, от мороженого до парфюма, однако покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский позволял это делать исключительно в пропагандистских целях, а не в коммерческих. Об этом в беседе с НСН рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.
Партия ЛДПР зарегистрирует бренд и логотип «Жириновский». Заявка на регистрацию поступила в Роспатент 21 марта. Товарный знак регистрируется по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг. Под этим знаком можно будет создавать и продавать, например, одежду, канцтовары, пищевые добавки, пиво, другие алкогольные напитки и многое другое, даже освежители воздуха. Нилов объяснил, с чем может быть связано решение зарегистрировать бренд.
«Я не знаю, кто сейчас правообладатель, свободен ли этот знак. Видимо, сейчас этим начали заниматься в юридическим отделе партии. Я знаю, что товарный знак «Жириновский» был зарегистрирован 20 лет назад. Есть конкретные организации, у которых он был зарегистрирован, и много лет Жириновский позволял им выпускать под его именем продукцию, но не в коммерческих, а исключительно в пропагандистских целях. Выпускалось большое количество парфюма, Жириновский даже дарил его президенту РФ. Был очень хороший запах. Первую партию сначала выпускали во Франции. Это был 2005 год. Выпускалось и мороженое «Жирик», и квас, и пиво, и дезодоранты. Компания, которая это выпускала, передавала нам определенное количество товара, который Жириновский потом раздаривал официальным делегациям, посетителям Госдумы, журналистам, иностранным гостям. Что касается товарного знака, в любом случае должен соблюдаться принцип, который еще давно декларировал Жириновский — принцип качества. Он говорил, чтобы ни в коем случае не было негатива», - рассказал он.
При этом Нилов отметил, что был и несогласованный выпуск продукции, например, поддельная водка «Жириновский».
«Были и такие подарочные варианты. Например, в 2006 году армянская организация решила подарить Жириновскому на его юбилей сигареты «Жириновский» и прислала ему несколько тысяч пачек. Он, конечно, согласия им не выдавал, но это был просто подарочный вариант. Он потом эти сигареты просто раздаривал, но только совершеннолетним. Знаю, что очень давно выпускалась несанкционированная поддельная водка, мы даже рейд проводили в 2002 году, кажется, в Мытищах», - подытожил он.
Ранее в официальном аккаунте Жириновского впервые с 2023 года вышел пост с загадочной фразой: «В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите». Нилов заявил НСН, что информации о взломе аккаунта не поступало, а появившийся в нем загадочный пост можно объяснить в том числе и мистикой из-за неординарной фигуры политика.
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