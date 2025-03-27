Борьба с палёной водкой: В ЛДПР рассказали, зачем им бренд «Жириновский»

Раньше под товарным знаком «Жириновский» выпускалось огромное количество продукции, от мороженого до парфюма, однако покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский позволял это делать исключительно в пропагандистских целях, а не в коммерческих. Об этом в беседе с НСН рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Партия ЛДПР зарегистрирует бренд и логотип «Жириновский». Заявка на регистрацию поступила в Роспатент 21 марта. Товарный знак регистрируется по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг. Под этим знаком можно будет создавать и продавать, например, одежду, канцтовары, пищевые добавки, пиво, другие алкогольные напитки и многое другое, даже освежители воздуха. Нилов объяснил, с чем может быть связано решение зарегистрировать бренд.