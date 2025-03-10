Документальный фильм о Жириновском может выйти в 2026 году
Выпуск документального фильма, посвященного основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, запланирован на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Жириновского.
Пресс-служба партии ранее сообщила, что премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности политика может состояться в июне 2026 года на телеканале «Россия 1».
Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года в возрасте 75 лет.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании его 80-летия в 2026 году и поручил возглавить оргкомитет по подготовке мероприятий спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru