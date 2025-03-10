Документальный фильм о Жириновском может выйти в 2026 году

Выпуск документального фильма, посвященного основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, запланирован на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Жириновского.

Пресс-служба партии ранее сообщила, что премьерный показ документального сериала о жизни и деятельности политика может состояться в июне 2026 года на телеканале «Россия 1».