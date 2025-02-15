Жириновский прогнозировал, что нацизм на Украине «всколыхнет Европу»
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от фракции Борис Чернышов, пишет РИА Новости.
Политик обнародовал записку Жириновского от 12 декабря 2017 года. В ней основатель ЛДПР отметил, что Европа вскормила лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против СССР, при этом тот «залил кровью саму Европу».
«Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал Жириновский.
Борис Чернышов подчеркнул, что это «не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз».
«Если ЕС останется адвокатом [президента Украины Владимира] Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС», — указал вице-спикер Госдумы.
Ранее депутат от ЛДПР Владимир Сипягин вспомнил, что Владимир Жириновский в 2018 году призывал миллиардера, создателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru