«То ли еще будет»: Нилов объяснил мистикой загадочный пост в аккаунте Жириновского

В официальном аккаунте Жириновского ранее впервые с 2023 года вышел пост с загадочной фразой: «В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите». Нилов допустил, что появление поста может быть связано с мистическими событиями.

«Насколько я знаю, никакого взлома аккаунта Жириновского не было. Да, несколько лет назад был зафиксирован несанкционированный доступ к аккаунту, но проблема тогда была решена. Вообще с именем Жириновского связано очень много всего мистического и интересного, то ли еще будет», — сказал Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем, он был очень эрудированным и подготовленным, специалистом по Ближнему Востоку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

