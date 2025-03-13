«То ли еще будет»: Нилов объяснил мистикой загадочный пост в аккаунте Жириновского

С именем Владимира Жириновского связано много интересного и мистического, не исключено, что нас ждут новые сюрпризы, сказал НСН Ярослав Нилов.

Информации о взломе аккаунта ныне покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского не поступало, появившийся в нем загадочный пост можно объяснить в том числе и мистикой из-за неординарной фигуры политика. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.

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В официальном аккаунте Жириновского ранее впервые с 2023 года вышел пост с загадочной фразой: «В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите». Нилов допустил, что появление поста может быть связано с мистическими событиями.

«Насколько я знаю, никакого взлома аккаунта Жириновского не было. Да, несколько лет назад был зафиксирован несанкционированный доступ к аккаунту, но проблема тогда была решена. Вообще с именем Жириновского связано очень много всего мистического и интересного, то ли еще будет», — сказал Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем, он был очень эрудированным и подготовленным, специалистом по Ближнему Востоку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЯрослав НиловСоцсетиЛДПРВладимир Жириновский

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