«Игра с огнем» и угрозы: Слова Трампа объяснили желанием сохранить отношения с РФ
Пока Дональд Трамп удивляет мир своими полярными заявлениями в адрес Владимира Путина, в России ему намекают, что запугивания не сработают, а в самих США объясняют его слова желанием «сохранить отношения».
Свежие заявления президента США Дональда Трампа о России и российском лидере Владимире Путине не нужно рассматривать как разочарование с его стороны. Такое уточнение сделала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.
Как подчеркнула Брюс, слова Трампа – это не эмоции, а заинтересованность в разрешении конфликта, и американский президент по-прежнему поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной. Также представитель Госдепартамента напомнил об «открытости», свойственной главе США, и его решительных действиях, если он о чем-то «страстно беспокоится».
ИГРА С ОГНЕМ?
Ранее, 25 мая, Трамп наделал шуму в политической среде своими жесткими заявлениями о Владимире Путине. Так, он заявил, что с российским лидером «что-то случилось».
«Я не знаю, что с ним случилось. Мы давно знаем друг друга. Мы разговариваем по телефону, а он тут же запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится», - рассказал Трамп в воскресенье вечером журналистам.
Такой комментарий он оставил на фоне ответных действий со стороны России в ночь на 25 мая на беспрецедентные атаки дронов ВСУ. Тогда российская армия обрушила массированный удар на предприятия ВПК Украины.
При этом позднее порцию критики Трамп «отсыпал» и главе Украины Владимиру Зеленскому, про которого написал в своей социальной сети Truth Social, что тот «не приносит пользы своей стране, когда он говорит в таком тоне». Помимо этого, Трамп подчеркнул, что все, что говорит Зеленский, «создает проблемы».
Помимо этого, во вторник лидер США обвинил президента России в том, что тот «играет с огнем», и заявил, что если бы не он, то с РФ уже произошло бы много «очень плохих вещей». Такое мнение он высказал в соцсети Truth Social.
Однако в защиту Трампа вступился спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, который постарался объяснить мысль президента США.
Так, Келлог отметил, что Трамп, говоря об «игре с огнем», имел ввиду ухудшение личных отношений между ним и Путиным. По его словам, Трамп действительно ценит личные отношения и подчеркнул, что не стоит портить их с главой США, так как при налаживании отношений с Трампом можно продвинуться далеко вперед.
ЗАПУГАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Конечно, дерзкие высказывания Трампа не остались без внимания в России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил главе США, что действительно «плохие вещи», которые могут случиться между РФ и Штатами, это третья мировая война.
В свою очередь член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин в беседе с НСН обозначил, что в своих недавних заявлениях Трамп противоречит своей же политике признавать факты.
«Новые заявления Трампа – это отход от его же политики признавать факты. По нашей стране был нанесён запредельный удар дронами… И Трамп не может не знать этого. Наш президент не мог не отдать приказ ответить на этот акт варварства, поэтому о каком разочаровании в нашем президенте может идти речь?», - отметил он.
При этом Кожокин подчеркнул, что эти попытки эмоционально воздействовать на российского лидера не увенчаются успехом.
«Мы должны продолжать настаивать на том, что если с нами хотят разговаривать, нужно делать это на языке фактов. Нас не надо давить фейками и ложью. Наш президент не тот человек, которого можно запугать», - пояснил собеседник НСН.
ТОРГОВЫЕ СХЕМЫ
Тем временем, как пишет газета New York Times, последние шаги президента США можно трактовать, как его желание поделить мир на сферы влияния. Также, по данным журналистов NYT, он может готовить крупную сделку с Россией и Китаем, которая изменит баланс сил между крупнейшими державами мира.
По данным NYT, для Трампа нет неподходящего времени для заключения сделок, а сейчас самый актуальный момент для налаживания торговых отношений с Китаем и РФ.
«Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — говорится в публикации газеты.
Тем не менее, ранее в своей социальной сети Truth Social американский лидер выразил надежду, что Евросоюз примет его предложение относительно торговли с Соединёнными Штатами и поддержит его позицию в вопросе Китая касательно пошлин.
«…Надеюсь, что они (Евросоюз – прим. НСН), наконец, согласятся с моим требованием к Китаю и откроют европейские страны для торговли с США», — отметил Трамп.
По данным The Wall Street Journal, Трамп хочет добиться от ЕС введения более высоких импортных пошлин на товары из Китая, что станет частью сделки, направленной на укрепление торговых отношений между США и ЕС и ограничение влияния Китая на мировые рынки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru