Свежие заявления президента США Дональда Трампа о России и российском лидере Владимире Путине не нужно рассматривать как разочарование с его стороны. Такое уточнение сделала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Как подчеркнула Брюс, слова Трампа – это не эмоции, а заинтересованность в разрешении конфликта, и американский президент по-прежнему поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной. Также представитель Госдепартамента напомнил об «открытости», свойственной главе США, и его решительных действиях, если он о чем-то «страстно беспокоится».

ИГРА С ОГНЕМ?

Ранее, 25 мая, Трамп наделал шуму в политической среде своими жесткими заявлениями о Владимире Путине. Так, он заявил, что с российским лидером «что-то случилось».

«Я не знаю, что с ним случилось. Мы давно знаем друг друга. Мы разговариваем по телефону, а он тут же запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится», - рассказал Трамп в воскресенье вечером журналистам.