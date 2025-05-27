СМИ: Трамп дал понять, что он отстраняется от конфликта вокруг Украины

Американский президент Дональд Трамп дал понять лидерам стран Европы, что желает отстраниться от конфликта вокруг Украины, сообщает New York Times.

Кремль объяснил «эмоциональной перегрузкой» критику Трампа в адрес Путина

По данным издания, глава государства имел в виду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование.

Ранее стало известно, что Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жесткие экономические санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры