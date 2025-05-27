СМИ: Трамп дал понять, что он отстраняется от конфликта вокруг Украины
27 мая 202503:31
Американский президент Дональд Трамп дал понять лидерам стран Европы, что желает отстраниться от конфликта вокруг Украины, сообщает New York Times.
По данным издания, глава государства имел в виду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование.
Ранее стало известно, что Трамп дал понять, что не планирует усиливать давление на Россию или вводить в отношении нее жесткие экономические санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп дал понять, что он отстраняется от конфликта вокруг Украины
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru