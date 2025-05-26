Кремль объяснил «эмоциональной перегрузкой» критику Трампа в адрес Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что критические высказывания Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызваны «эмоциональной перегрузкой». Пресс-секретарь лидера Р связал её с усилиями, которые Вашингтон предпринимает для запуска процесса переговоров по Украине.

Минобороны РФ в последние дни отчитывалось о ряде масштабных ударов по объектам на Украине. Президент США выразил недовольство по этому поводу и заявил, что с Владимиром Путиным «что-то случилось». Дональд Трамп также подчеркнул, что теперь точно рассматривает возможность введения новых более жестких санкций против России.

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«Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — цитирует RT комментарий Пескова. По его словам, Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности РФ.

При этом представитель Кремля выразил признательность главе Белого дома за содействие в организации и запуске переговорного процесса. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последних комментариях Дональд Трамп также выразил недовольство относительно высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Они, по словам американского лидера, «создают проблемы».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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