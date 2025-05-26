Кремль объяснил «эмоциональной перегрузкой» критику Трампа в адрес Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что критические высказывания Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызваны «эмоциональной перегрузкой». Пресс-секретарь лидера Р связал её с усилиями, которые Вашингтон предпринимает для запуска процесса переговоров по Украине.

Минобороны РФ в последние дни отчитывалось о ряде масштабных ударов по объектам на Украине. Президент США выразил недовольство по этому поводу и заявил, что с Владимиром Путиным «что-то случилось». Дональд Трамп также подчеркнул, что теперь точно рассматривает возможность введения новых более жестких санкций против России.