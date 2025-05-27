Спецпосланник Трампа допустил проведения новой встречи РФ и Украины в Женеве

По словам Келлога, Вашингтон считал предпочтительной площадкой для переговоров Ватикан, однако Кремль отверг этот вариант. Что касается Женевы, то там может состоятся трёхсторонняя встреча лидеров РФ, Украины и США, пояснил спецпосланник Дональда Трампа.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кит Келлог подтвердил, что Украина уже представила США перечень условий для заключения мира. Теперь аналогичный список должен быть получен от России.

