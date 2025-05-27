Спецпосланник Трампа допустил проведения новой встречи РФ и Украины в Женеве
Новая встреча делегаций Москвы и Киева может быть организована в Женеве. Такое предположительное место переговоров назвал специальный посланник президента США Кит Келлог. В эфире Fox News он уточнил, что встреча станет на повестке дня после составления сторонами вариантов меморандума для мирного соглашения.
По словам Келлога, Вашингтон считал предпочтительной площадкой для переговоров Ватикан, однако Кремль отверг этот вариант. Что касается Женевы, то там может состоятся трёхсторонняя встреча лидеров РФ, Украины и США, пояснил спецпосланник Дональда Трампа.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кит Келлог подтвердил, что Украина уже представила США перечень условий для заключения мира. Теперь аналогичный список должен быть получен от России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru