Спецпосланник Трампа допустил проведения новой встречи РФ и Украины в Женеве

Новая встреча делегаций Москвы и Киева может быть организована в Женеве. Такое предположительное место переговоров назвал специальный посланник президента США Кит Келлог. В эфире Fox News он уточнил, что встреча станет на повестке дня после составления сторонами вариантов меморандума для мирного соглашения.

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По словам Келлога, Вашингтон считал предпочтительной площадкой для переговоров Ватикан, однако Кремль отверг этот вариант. Что касается Женевы, то там может состоятся трёхсторонняя встреча лидеров РФ, Украины и США, пояснил спецпосланник Дональда Трампа.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кит Келлог подтвердил, что Украина уже представила США перечень условий для заключения мира. Теперь аналогичный список должен быть получен от России.

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ФОТО: ТАСС
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