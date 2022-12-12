Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии

«Сегодня для меня во всяком случае самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь», — отметил Вучич.

Сербский президент в воскресенье собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косово, напоминает Газета.ру.

Ранее конфликт между Сербией и Косовом обострился на фоне заявления Белграда об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. В город Косовска-Митровица въехали более 300 полицейских на бронетехнике, сербская сторона подчеркнула, что в соответствии с соглашениями на вход силовых структур необходимо согласие муниципалитетов, которое получено не было. Вучич отмечал, что Приштина намерена покончить с «сербской проблемой» с помощью политики террора, сообщает телеканал «360».

