Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич назвал воскресенье, 11 декабря, наиболее тяжелым днем для него на посту главы государства. Об этом лидер республики заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Сегодня для меня во всяком случае самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь», — отметил Вучич.
Сербский президент в воскресенье собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косово, напоминает Газета.ру.
Ранее конфликт между Сербией и Косовом обострился на фоне заявления Белграда об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. В город Косовска-Митровица въехали более 300 полицейских на бронетехнике, сербская сторона подчеркнула, что в соответствии с соглашениями на вход силовых структур необходимо согласие муниципалитетов, которое получено не было. Вучич отмечал, что Приштина намерена покончить с «сербской проблемой» с помощью политики террора, сообщает телеканал «360».
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