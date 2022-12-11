Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности

Лидер Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом 11 декабря сообщила компания РТС.

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«После последних угроз (премьер-министра Косово - прим. НСН) Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск)», — отмечается в сообщении.

Ранее 200 полицейских самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы, сообщает ресурс Kosovo online.

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