«И женился, и освободился!»: Помилование Протасевича разгневало близких Сапеги
Роман Протасевич назвал Лукашенко волевым человеком, напомнив журналистам историю о «стальных яйцах», а тетя Софьи Сапеги считает ее бывшего парня «сволочью и козлом».
Детективная история с задержанием и арестом в Белоруссии основателя Telegram-канала «Nexta» Романа Протасевича пришла в понедельник к неожиданному хэппи-энду.
Протасевич, приговоренный в начале мая к восьми годам колонии, сообщил, что его помиловали, и спел оду благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
При этом осужденная вместе с Протасевичем его бывшая девушка, россиянка Софья Сапега по-прежнему остается в гомельской колонии. Ее родственники называют Романа «козлом» и негодуют из-за такой развязки.
САМОЛЕТ И «СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА»
Широкой публике имя Протасевича стала известно 23 мае 2021 года, когда в аэропорту Минска развернулась детективная история. Пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, пролетавший в белорусском небе по пути из Афин в Вильнюс, внезапно посадили под предлогом сообщения о минировании лайнера.
Бомбу в самолете не нашли, зато обнаружили на борту создателя «Nexta» и его девушку Софью Сапегу. В Европе поднялся шум, против Белоруссии ввели санкции, а парочку задержали. Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды и других тяжких преступлениях, за которые ему грозила чуть ли не смертная казнь.
3 мая 2023 года Минский облсуд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным по девяти статьям УК Белоруссии, однако 22 мая Роман внезапно сообщил, что его помиловали.
«Я узнал, что президент еще 16 мая подписал соответствующий указ. Сегодня, наконец, наступил день, когда моя вся пренеприятная история закончилась. Я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций сейчас, даже тяжело сформулировать какие-то мысли. (…) Крайне неожиданная новость. Еще месяц назад я не мог подумать о том, что такое вообще возможно, что такое произойдет. Я хочу поблагодарить лично президента Александра Григорьевича, потому что это его решение. Безусловно, это сильный шаг. Это решение волевого человека», – сказал Протасевич.
Сразу после задержания Протасевича позапрошлым летом родители Романа и оппозиционные журналисты говорили, что его пытают и шантажируют. Однако уже в начале июня 2021 года Протасевич признался во всех инкриминируемых ему смертных грехах.
Он, в частности, заявил в эфире государственного телеканала ОНТ, что раньше критиковал Лукашенко, но изменил к нему отношение. Протасевич также назвал Александра Григорьевича «человеком со стальными яйцами».
Вскоре после этих заявлений Протасевича с Сапегой перевели под домашний арест.
«СВОЛОЧЬ» И ДОНБАСС
В отличие от Протасевича, судьба задержанной вместе с ним россиянки Софьи Сапеги пока складывается не столь радужно. Правда, она и не сравнивала Лукашенко с «железным человеком».
6 мая 2023 года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам колонии. Ее, в частности обвинили в администрировании Telegram-каналов, в которых были раскрыты личные данные силовиков во время акций протеста.
Более того, пока Сапега находилась в тюрьме, Протасевич успел уйти к другой девушке.
9 мая 2022 года Роман написал в соцсетях, что женился, обнародовав фото с размытым лицом избранницы. Раскаявшийся оппозиционер также сказал, что к моменту инцидента с самолетом Ryanair они с Сапегой якобы находились на грани разрыва, а домашний арест сделал их отношения еще хуже.
Родственники россиянки возмущены оправданием ее бывшего бойфренда.
«У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит. В помиловании ей было отказано (…) У меня слов нет, у меня слезы, наша девочка за всё это тянет, а этот козёл, сволочь, и женился, и помиловали его», — гневно заявила тетя Сапеги Геля Дудич в интервью Telegram-каналу Mash.
По данным РИА Новости, Сапега сейчас отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора она написала на имя Лукашенко прошение о помиловании, однако ей отказали. При этом девушку могут перевести мотать срок в Россию. Соответствующий вопрос будет рассмотрен Пресненским судом Москвы 24 мая.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, покинувший свою страну в статусе критика власти, летом 2021 года говорил НСН, что возвращение Сапеги в Россию зависит от желания Москвы.
«В отношении Сапеги, если того Российская Федерация пожелает, ее посадят в первую телегу и на ней вечером отправят в Россию. На вечерней лошади отправят в Россию с невозможностью посещать Белоруссию в течение пяти лет», - обещал Болкунец, однако пока его прогноз не сбылся.
Казалось бы, на этом можно поставить точку или многоточие, однако в деле Протасевича остается открытым один чувствительный для России вопрос.
На фоне многочисленных признаний Романа глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в качестве наемника в боевых действиях батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация - прим. НСН) на юго-востоке Украины и причастен к гибели мирных жителей в Донбассе. Этот факт был раскрыт еще до начала спецоперации на Украине.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил в этой связи НСН, что Протасевич должен понести серьезное наказание за участие в бесчинствах «Азова» в Донбассе. Что же действительно ждет Протасевича? Поживем - увидим.
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