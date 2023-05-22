«И женился, и освободился!»: Помилование Протасевича разгневало близких Сапеги

САМОЛЕТ И «СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА»

Широкой публике имя Протасевича стала известно 23 мае 2021 года, когда в аэропорту Минска развернулась детективная история. Пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, пролетавший в белорусском небе по пути из Афин в Вильнюс, внезапно посадили под предлогом сообщения о минировании лайнера.

Бомбу в самолете не нашли, зато обнаружили на борту создателя «Nexta» и его девушку Софью Сапегу. В Европе поднялся шум, против Белоруссии ввели санкции, а парочку задержали. Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды и других тяжких преступлениях, за которые ему грозила чуть ли не смертная казнь.

3 мая 2023 года Минский облсуд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным по девяти статьям УК Белоруссии, однако 22 мая Роман внезапно сообщил, что его помиловали.

«Я узнал, что президент еще 16 мая подписал соответствующий указ. Сегодня, наконец, наступил день, когда моя вся пренеприятная история закончилась. Я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций сейчас, даже тяжело сформулировать какие-то мысли. (…) Крайне неожиданная новость. Еще месяц назад я не мог подумать о том, что такое вообще возможно, что такое произойдет. Я хочу поблагодарить лично президента Александра Григорьевича, потому что это его решение. Безусловно, это сильный шаг. Это решение волевого человека», – сказал Протасевич.

Сразу после задержания Протасевича позапрошлым летом родители Романа и оппозиционные журналисты говорили, что его пытают и шантажируют. Однако уже в начале июня 2021 года Протасевич признался во всех инкриминируемых ему смертных грехах.

Он, в частности, заявил в эфире государственного телеканала ОНТ, что раньше критиковал Лукашенко, но изменил к нему отношение. Протасевич также назвал Александра Григорьевича «человеком со стальными яйцами».

Вскоре после этих заявлений Протасевича с Сапегой перевели под домашний арест.