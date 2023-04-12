Осужденная Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию

Как отметил представитель дипмиссии, в понедельник Сапегу посетил российский консул.

«В ходе встречи с осужденной ... от нее было получено согласие на экстрадицию ... для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — сообщил Маскалев в беседе с РИА Новости.

Российские и белорусские правоохранители занимаются техническими деталями процедуры.

Сапегу задержали в Минске в мае 2021 года. Россиянку признали виновной по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании социальной розни и организации насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Девушку приговорили к шести годам колонии. В январе Сапеге отказали в помиловании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

