Осужденная Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию
Отбывающая заключение в Белоруссии россиянка Софья Сапега дала согласие на экстрадицию на родину. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
Как отметил представитель дипмиссии, в понедельник Сапегу посетил российский консул.
«В ходе встречи с осужденной ... от нее было получено согласие на экстрадицию ... для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — сообщил Маскалев в беседе с РИА Новости.
Российские и белорусские правоохранители занимаются техническими деталями процедуры.
Сапегу задержали в Минске в мае 2021 года. Россиянку признали виновной по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании социальной розни и организации насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Девушку приговорили к шести годам колонии. В январе Сапеге отказали в помиловании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Осужденная Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию
- Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН
- Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки
- СМИ: В утечке из Пентагона нашли данные о спецназе США и Британии на Украине
- Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
- СМИ сообщили о планах Восточной Европы отказаться от поставок российского урана
- СМИ: Активисты призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ
- Шкаплеров: Российский отряд космонавтов проведет открытый набор
- В Минобороны Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Украине
- Шадаев: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru