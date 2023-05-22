СМИ: Белоруссия помиловала Протасевича

Суд в Минске 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Оппозиционного журналиста признали виновным в публичных призывах к захвату власти, оскорблении президента, терроризме и в других преступлениях.

Протасевича, а также его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Сапегу приговорили к шести годам колонии, она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. 24 мая Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

