СМИ: Белоруссия помиловала Протасевича

Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его помиловали, сообщает в понедельник информагентство БелТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован», - приводит высказывания Протасевича белорусское государственное информационное агентство.

Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии

Суд в Минске 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Оппозиционного журналиста признали виновным в публичных призывах к захвату власти, оскорблении президента, терроризме и в других преступлениях.

Протасевича, а также его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Сапегу приговорили к шести годам колонии, она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. 24 мая Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
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