Болкунец объяснил «освобождение» Сапеги и Протасевича «хитрым» Лукашенко

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом журналистам рассказал отец Романа Дмитрий Протасевич. До этого под домашний арест перевели девушку Романа, гражданку России Софью Сапегу.

Уехавший из Белоруссии критик действующей власти, политолог Дмитрий Болкунец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такие действия белорусских властей связаны с попыткой повлиять на Евросоюз, который ранее принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии.