Болкунец объяснил «освобождение» Сапеги и Протасевича «хитрым» Лукашенко
По мнению белорусского политолога, президент Белоруссии пытается добиться отмены болезненных санкций Евросоюза.
Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом журналистам рассказал отец Романа Дмитрий Протасевич. До этого под домашний арест перевели девушку Романа, гражданку России Софью Сапегу.
Уехавший из Белоруссии критик действующей власти, политолог Дмитрий Болкунец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такие действия белорусских властей связаны с попыткой повлиять на Евросоюз, который ранее принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии.
«Хитрый Лукашенко вместе с Макеем (министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей – прим. НСН) так пытается давить на Европу. Но поздно пить боржоми. И вопрос не в Сапеге и Протасевиче, а в том, что Лукашенко совершил теракт в воздушном небе Беларуси, принудительно посадив гражданское воздушное судно. И именно это стало причиной санкционного пакета, а не то, что кого-то задержали. Такой политикой белорусские власти хотят показать Европе: «Вот же, он на свободе, что ж вы санкции-то вводите?» Но только поздно – санкции приняты, и ослабление вряд ли стоит ожидать. Поезд уехал, и это станет существенным наказанием Лукашенко и его окружению», - подчеркнул эксперт.
Собеседник «Радиоточки НСН» предположил, каким образом белорусские власти будут дальше использовать Протасевича, и что будет с Сапегой.
«Допускаю, что Протасевичу дадут сейчас какое-то важное и ответственное задание, и он может присоединиться, условно, к Воскресенскому (Юрию Воскресенскому, бывшему оппозиционеру, который после выхода из тюрьмы выступил с поддержкой Лукашенко и резкой критикой акций протеста – прим. НСН) и вместе с ним заниматься обелением Лукашенко. Протасевичу могут сказать: «Такой умный, можем дать вести какой-нибудь Telegram-канал правильный». Но это не спасет никоим образом режим. Он уже настолько заврался и стал токсичным для белорусского общества, что все это уже никого не будет интересовать. В отношении Сапеги, если того Российская Федерация пожелает, ее посадят в первую телегу и на ней вечером отправят в Россию. На вечерней лошади отправят в Россию с невозможностью посещать Белоруссию в течение пяти лет, что весь прошлый год Лукашенко делал по отношению к белорусским журналистам. Десятки российских представителей СМИ были выдворены из страны без суда и следствия», - отметил белорусский политолог.
По мнению Болкунца, Лукашенко в попытке давления на Европу готов на любые провокации.
«У него начинается война в голове. Каждый день он, выступая, говорит, что война идет и надо вводить военное положение. Я боюсь, что Лукашенко пойдет на введение военного положения, и следующий шаг, который Лукашенко может сделать по отношению к Европе - это пугать ее военными действиями либо устроить провокацию с участием европейских дипломатов», - считает Болкунец.
Отец Романа Дмитрий Протасевич назвал действия Лукашенко по отношению к его сыну «политической игрой». По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».
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