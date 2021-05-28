За Донбасс ответит! В ЛНР требуют для Протасевича «самое суровое» наказание

«Если поднять историю военного конфликта в Донбассе, сопоставить даты пребывания там Протасевича и «подвиги» батальона «Азов», то, естественно, мы можем говорить о том, что он непосредственно участвовал в боевых действиях. Тогда была их активная фаза и, возможно, он убивал мирных жителей и участвовал в доказанных украинским законодательством событиях, в ходе которых были истязание, пытки, насилие и мародерство. Все эти факты можно относить и к Протасевичу», - считает Марочко.

При этом он назвал Протасевича «националистом», высказав мнение, что того должно ждать суровое наказание.

«Мое отношение к нему, как к любому националисту, крайне негативное, поскольку эти люди ставят свои непонятные националистические идеи выше всех моральных принципов и устоев, сформированных со времен Великой Отечественной войны. Напомню, что все эти националистические батальоны нарушают международное и уголовное право. Протасевич является гражданином Белоруссии и должен нести наказание в соответствии с законами этой страны. Я думаю, что компетентные органы примут во внимание его участие в событиях в Донбассе и предъявят ему самое суровое наказание, которое возможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.

В Белоруссии обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в отношения журналиста смертной казни.

26 мая глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в качестве наемника в боевых действиях запрещенного в России батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Он назвал его причастным к гибели мирного населения в Донбассе.