СМИ: российские военные оставили без GPS половину Польши

Военные России сумели подавить навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре, сообщает Epoznan.

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По данным издания, это произошло 17 января. Отмечается, что такая ситуация происходит не в первый раз за последние дни. До этого такие проблемы наблюдались в Эстонии и Финляндии.

Причиной сбоев могли стать преднамеренная попытка глушения сигнала GPS, либо военные учения. При этом сбои совпадают с дальностью действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.

Ранее стало известно, что жители России не должны по собственной инициативе применять средства подавления беспилотных летательных аппаратов, так как это не разрешено законодательством РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Польша

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