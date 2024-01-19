СМИ: российские военные оставили без GPS половину Польши

По данным издания, это произошло 17 января. Отмечается, что такая ситуация происходит не в первый раз за последние дни. До этого такие проблемы наблюдались в Эстонии и Финляндии.

Причиной сбоев могли стать преднамеренная попытка глушения сигнала GPS, либо военные учения. При этом сбои совпадают с дальностью действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.

Ранее стало известно, что жители России не должны по собственной инициативе применять средства подавления беспилотных летательных аппаратов, так как это не разрешено законодательством РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

